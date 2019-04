Außenminister Petříček: Kulturminister soll Fajts Abberufung dem Parteigremium erklären

Kulturminister Antonín Staněk (Sozialdemokraten) soll dem Parteigremium seine Schritte in der Personalpolitik erklären. Das sagte der Außenminister und Vizevorsitzende der Sozialdemokraten Tomáš Petříček am Montag. Der Vizechef der Sozialdemokraten Roman Onderka erklärte am Sonntag, dass er an Staněks Abberufung vom Ministerposten denken würde.

Staněk wird wegen der Abberufung des Direktors der Nationalgalerie Prag, Jiří Fajt, und des Direktors des Kunstmuseums Olomouc / Olmütz, Michal Soukup, stark kritisiert. Vertreter von Kulturinstitutionen und Künstler unterzeichneten eine Petition für Staněks Abberufung vom Ministerposten.