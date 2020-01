Außenminister Petříček: Holocaust verpflichtet zum Kampf gegen Antisemitismus

Die Tragödie des Holocaust verpflichtet die Politiker in der Gegenwart zum Kampf gegen Antisemitismus und Rassenhass. Auch in Tschechien ist es notwendig, gegen antisemitische Angriffe im Netz strenger vorzugehen. Das sagte Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) am Dienstag bei der Eröffnung der Ausstellung „Die Gabe ist Sehnsucht“ auf dem Außenministerium. Die Ausstellung wurde zum Gedenken an die Holocaust-Opfer veranstaltet.

Die Schau erinnert an Pädagogin und Künstlerin Friedl Dicker-Brandeis, die Kinder im Ghetto Theresienstadt unterrichtete.