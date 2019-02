Außenminister Petříček führt Gespräche in den USA

Der tschechische Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) weilt zu einem mehrtägigen Besuch in Washington. Am Donnerstag trifft er mit John Bolton, dem Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, zusammen. Am Freitag wird Petříček mit seinem US-amerikanischen Amtskollegen Mike Pompeo Gespräche führen. Auf dem Programm steht zudem ein Treffen mit dem Leiter der US-Behörde für Entwicklungszusammenarbeit, Mark Green.

Thema der Gespräche ist die Cyber-Sicherheit, die Handelsbeziehungen, die Situation in Afghanistan und das Atomabkommen mit dem Iran. An der Debatte über die Cyber-Sicherheit werden auch Vertreter der tschechischen Geheimdienste und des tschechischen Amtes für Cyber- und Informationssicherheit (NÚKIB) teilnehmen.

Petříček traf zu Besuch in den USA kurz nachdem, bekannt gegeben wurde, das US-Präsident Donald Trump den tschechischen Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) zu Besuch eingeladen hatte.