Außenminister Petříček fordert von EU mehr internationales Engagement

Bei der derzeitigen Lage in der Welt muss die Europäische Union aktiver sein. Dies forderte Tschechiens Chefdiplomat Tomáš Petříček am Rande eines Treffens der EU-Außenminister am Montag. Dabei sollte die EU effektiver sein bei Fragen der gemeinsamen Außenpolitik sowie beispielsweise der Anwendung von Sanktionen, so der Sozialdemokrat.

Am Montag fand in Brüssel das erste Treffen der EU-Außenminister unter der Leitung des neuen Hohen Repräsentanten der EU für die Außenpolitik Joseph Borrell statt. Der Spanier hat dabei grundlegende Reformen angekündigt. So sollen wichtige Entscheidungen in Zukunft nicht mehr einstimmig gefällt werden müssen.