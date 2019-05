Außenminister Petříček eröffnet Prague European Summit

Am Montag eröffnet Tschechiens Außenminister Tomas Petříček (Sozialdemokraten) die dreitägige Tagung Prague European Summit zur Zukunft der EU eröffnet. In diesem Jahr steht die Tagung, die einen Tag nach den Wahlen zum Europäischen Parlament stattfindet, unter dem Motto „Europa am Scheideweg“. Als Redner werden zahlreiche wichtige Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Forschung erwartet.

Der Prague European Summit findet seit 2015 jährlich statt. Chefdiplomat Petříček nimmt unter anderem an einer Diskussion zum Thema „1989-2004-2019 – verschiedene Gesichter Europas“ teil, die die Entwicklung des Kontinents seit der Wende von 1989 bilanzieren soll.