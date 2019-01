Außenminister Petříček besucht Wien: Brexit und bilaterale Fragen

Weitere Vorschläge zur Lösung des Brexit-Patts müsse London vorlegen. Darin waren sich Tschechiens Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) und seine österreichische Amtskollegin Karin Kneissl (FPÖ) am Donnerstag in Wien einig. Bilaterale Fragen waren weitere Themen ihres Gesprächs. Sie tauschten sich unter anderem über die Kindergeld-Kürzungen für EU-Ausländer in Österreich sowie über die Atomenergie.

Tschechiens Außenminister Tomáš Petříček stattet Wien am Donnerstag einen Besuch ab. Nach dem Arbeitsgespräch mit Kneissl sind Treffen mit EU-Minister Gernot Blümel (ÖVP) und Alt-Bundespräsident Heinz Fischer geplant.