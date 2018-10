Außenminister Petříček besucht Berlin – Treffen mit Maas

Der neue Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) wird am Freitag bei seiner ersten Auslandsreise in Berlin von seinem Amtskollegen Heiko Maas (SPD) empfangen. Die beiden Sozialdemokraten wollen dabei vor allem über die bilateralen Beziehungen sprechen sowie über die Zusammenarbeit im Rahmen der EU. Dies teilte das Auswärtige Amt in Prag mit.

Noch vor der Zusammenkunft mit Maas besucht Petříček die deutsche Stiftung Wissenschaft und Politik. Dort will der 37-jährige Politiker seine Vision der tschechischen Außenpolitik vorstellen. Tomáš Petříček ist am Dienstag zum Minister ernannt worden.