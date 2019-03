Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) hat diejenigen gewürdigt, die sich am Sieg über die Terrormiliz IS beteiligt haben. Der Kampf gegen Terrorismus ende jedoch nicht und Tschechien wolle zur Beendigung des Kriegs in Syrien beitragen, teilte der Außenminister am Samstag via Twitter mit. Er reagierte auf die Nachricht, dass die letzte Bastion der IS-Terrormiliz in Syrien gefallen ist.

Tschechien hat als das einzige EU-Land eine diplomatische Vertretung in Syrien auf höchster Ebene.