Außenminister: Klima-Gipfel gibt Tschechien grünes Licht für Atomkraft

Die Vertreter der Europäischen Kommission respektieren laut Tschechiens Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten), dass jedes Land sein Energie-Mix selbst bestimmen kann. Petříček sagte dies gegenüber dem Tschechischen Fernsehen am Freitagabend in Reaktion auf Beschlüsse des Klima-Gipfels in Madrid. Tschechien könne die CO2-Neutralität nur in dem Fall erreichen, wenn es die Möglichkeit habe, die Kohle durch die Kernenergie zu ersetzen, unterstrich der Chef der tschechischen Diplomatie. Ihm zufolge wählen mehrere EU-Staaten diese Strategie. Allerdings könne man eine Unterstützung für Kern durch die gesamte EU nicht erwarten, da es unter den Mitgliedstaaten Atom-Gegner gebe, meint Petříček.

Der tschechische Regierungschef Andrej Babiš (Partei Ano) hatte beim EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel dafür plädiert, die Atomkraft als grüne Energie anzuerkennen. Im Beschluss des Gipfels hieß es dann, einige Staaten hätten darauf hingewiesen, dass sie Atomkraft in ihrem Energiemix hätten.