Außenminister: Großbritannien auch nach Brexit wichtiger Partner für Tschechien

Großbritannien bleibt für Tschechien auch nach dem Austritt aus der EU ein wichtiger Handels- und Bündnispartner. Dies sagte Außenminister Tomáš Petříček am Tag des Brexit in einer Videobotschaft über den Kurznachrichtendienst Twitter. Der Sozialdemokrat erinnerte daran, dass das Vereinigte Königreich unter anderem Tschechien beim Weg in die EU unterstützt hatte.

Er habe die Hoffnung, dass beide Länder weiterhin eng zusammenarbeiten, so der Minister. Petříček nannte dabei Bereiche wie Bildung und Forschung oder den Kampf gegen den Terrorismus sowie gegen den Klimawandel. Persönlich, so der Außenminister, habe er Großbritannien sehr gerne, auch weil er dort studiert habe.