Außenminister eröffnet Konsulat in Manchester

Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) hat am Dienstag ein neues Generalkonsulat in Manchester eröffnet. Es handelt sich neben der Botschaft in London um die zweite diplomatische Vertretung Tschechiens in Großbritannien. Sie soll tschechischen Bürgern und Firmen in Nordengland, Schottland und Nordirland in der unsicheren Zeit des Brexits Hilfe und Unterstützung bieten.

Tschechien wolle auch nach dem Austritt des Großbritanniens aus der EU gute Beziehungen erhalten und ist daran interessiert, die Zusammenarbeit zum Beispiel im Bereich der Innovationen zu entwickeln, sagte Petříček vor Journalisten in Manchester.