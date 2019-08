Außenminister erinnern an niederländische Hilfe für tschechische Dissidenten

Der tschechische Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) und sein niederländischer Amtskollege Stef Blok haben am Montag in Prag an die Hilfe der niederländischen Politiker den tschechischen Dissidenten während des kommunistischen Regimes erinnert. Petříček führte mit Blok Gespräche über die Zusammenarbeit in der Wissenschaft, Forschung und bei Innovationen sowie über den Brexit und eine EU-Reform.

Petříček sagte, er mache darauf aufmerksam, dass es in den 1970er Jahren der niederländische Außenminister, der als erster ausländischer Politiker mit den tschechischen Dissidenten in der damaligen Tschechoslowakei zusammentraf.