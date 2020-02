Außenminister der Visegrád-Staaten treffen sich mit Westbalkan-Ländern in Prag

Die Außenminister der vier Visegrád-Staaten treffen sich am Donnerstag in Prag mit ihren Partnern aus den Ländern des westlichen Balkans. Schon am Mittwoch hatte der tschechische Außenamtschef Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) versichert, sein Land werde das Maximum dafür unternehmen, dass die EU in einem Monat die Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien und Albanien startet. Die Erweiterung der Europäischen Union um die Länder des Westbalkans ist eines der Hauptanliegen für die Visegrád-Vier Tschechien, Polen, Ungarn und Slowakei.

Am Treffen in Prag sollen neben den Außenministern auch Vertreter der derzeitigen kroatischen EU-Ratspräsidentschaft teilnehmen sowie Erweiterungskommissar Olivér Várhelyi.