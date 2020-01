Außenminister: China hat ökonomische Erwartungen Tschechiens nicht erfüllt

Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) zeigt Verständnis für das Zögern von Staatspräsident Miloš Zeman in Bezug auf dessen Reise nach China im April dieses Jahres. Der chinesischen Seite müsse klar gezeigt werden, dass Tschechien gewisse wirtschaftliche Erwartungen habe, die China nicht erfüllt habe, sagte Petříček in einem Diskussionsprogramm des öffentlich-rechtlichen Tschechischen Fernsehens am Sonntag. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit müsse beiden Seiten Nutzen bringen, unterstrich der Außenminister.

Präsident Zeman hatte zunächst geplant, am Gipfeltreffen 17+1 im April in Peking teilzunehmen. Vor einer Woche kündigte er an, dorthin nicht zu fahren, weil die Volksrepublik ihre Versprechen zu Investitionen in der Tschechischen Republik nicht erfüllt habe. Der Leiter der Präsidialkanzlei wird über die mögliche Teilnahme des tschechischen Staatsoberhauptes am Gipfel mit dem chinesischen Botschafter in Prag in der kommenden Woche noch sprechen.