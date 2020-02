Außenminister besucht Großbritannien

Außenminister Tomáš Petříček besucht an diesem Freitag Großbritannien. Eine Woche nach dem Austritt des Landes aus der Europäischen Union trifft der Sozialdemokrat in Manchester Mitarbeiter des tschechischen Generalkonsulats sowie Tschechen, die in Großbritannien lebenden und studierenden.

Das Generalkonsulat in Manchester ist im Frühling vergangenen Jahres eröffnet worden. Es handelt sich neben der Botschaft in London um die zweite diplomatische Vertretung Tschechiens in Großbritannien. Sie wurde mit dem Ziel eröffnet, tschechischen Bürgern und Firmen in Nordengland, Schottland und Nordirland in der unsicheren Zeit des Brexits Hilfe und Unterstützung zu bieten.