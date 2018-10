Außenminister begrüßt Auszeichnung des in Russland inhaftierten Filmemachers Senzow

Der tschechische Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) hat die Verleihung des Sacharow-Preises dem in Russland inhaftierten ukrainischen Filmregisseur Oleh Senzow begrüßt. Senzows persönlicher Mut erinnere uns an die Verpflichtung der Tschechischen Republik, die Menschenrechte in der Welt zu verteidigen, teilte Petříček via Twitter mit. Er gratuliere dem Filmemacher, der dank seiner festen moralischen Haltung den Respekt in der Welt genieße, so der Außenminister. Das Europaparlament hat am Donnerstag dem Kritiker der russischen Annexion der Krim den Sacharow-Preis für Meinungsfreiheit verliehen. In einer vom tschechischen Außenministerium veröffentlichten Erklärung wird die Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass Oleh Senzow wird den Preis im Dezember persönlich entgegennehmen können und dass Russland den politischen Gefangenen freilassen wird.

Senzow wurde für seine Kritik der russischen Annexion der Krim in Russland zu 20 Jahren Haft verurteilt. Er sitzt in einem sibirischen Straflager. Von Mitte Mai bis zum 6. Oktober war er in Hungerstreik getreten. Er beendete ihn wegen der Drohung, zwangsernährt zu werden. Viele renommierte Künstler und auch Politiker setzen sich für seine Freilassung ein.