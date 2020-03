Ausnahme für im Gesundheitswesen und in Sozialdiensten beschäftigte Pendler

Auf tschechische Bürger, die in den Nachbarländern im Gesundheitswesen, in den Sozialdiensten oder beim integrierten Rettungssystem arbeiten, beziehen sich nicht die strengeren Regeln für Pendler, die ab Donnerstag gelten. Innenminister Jan Hamáček (Sozialdemokraten) entschied sich, auf Wunsch von Premier Andrej Babiš (Partei Ano) und aufgrund des Antrags der deutschen und der österreichischen Regierung, eine Ausnahmeregelung für diese Pendler einzuführen. Auf die Arbeitnehmer bezieht sich nicht die Pflicht, in Deutschland oder in Österreich mindestens in 21-tägigen Abständen und mit nachfolgender Quarantäne zu arbeiten.

Dem Innenministerium zufolge haben die drei Bereiche, in denen die Pendler arbeiten, eine große Bedeutung bei der Bewältigung der Corona-Pandemie.