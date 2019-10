Ausländische Staatschefs gratulieren zu Nationalfeiertag

Zahlreiche ausländische Staatschefs haben ihrem tschechischen Amtskollegen Miloš Zeman zum Nationalfeiertag Gratulationsschreiben geschickt. Dazu gehören unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, US-Präsident Donald Trump und der französische Präsident Emmanuel Macron.

Steinmeier betonte in seinem Schreiben, dass sich zwischen Tschechien und Deutschland „tiefes Vertrauen“ herausgebildet habe. Trump ging auf den anstehenden 30. Jahrestag der Samtenen Revolution ein. Die USA würdigten „die entschlossenen und visionären Bürger, die der Tschechoslowakei geholfen haben, sich vom sowjetischen Einfluss und dem kommunistischen Joch zu befreien und eine Ära der Demokratie und der wirtschaftlichen Freiheit zu starten“, so Donald Trump in seinem Brief.