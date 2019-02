Ausländische Filmstäbe drehten 2018 in Tschechien 40 Serien und Filme

Ausländische Filmstäbe haben im vergangenen Jahr insgesamt über 1000 Drehtage in Tschechien durchgeführt. Dazu nutzten sie sowohl ausgewählte Landstriche und Ortschaften als auch die hiesigen Filmateliers. Die Produktion von Filmserien hatte einen Anteil von 65 Prozent. Für ihre Projekte haben die Filmemacher rund fünf Milliarden Kronen (knapp 200 Millionen Euro) ausgegeben.

Wie die tschechische Filmkommission in ihrem Bilanzpressebericht anführte, war das vergangene Jahr ein sehr erfolgreiches in der Betreuung ausländischer Filmstäbe. Seit der Einführung von Vergünstigungen im Jahr 2010 war es eines der besten hinsichtlich der Zahl der Produktionen und der getätigten Einnahmen. Im Jahr 2018 entstanden 40 ausländische Serien und Filme in Tschechien.