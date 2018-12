Aus Babyklappen in Tschechien wurden bislang 180 Säuglinge entnommen

Seit Einführung der Babyklappen in Tschechien im Juni 2005 konnten bereits 180 Säuglinge gerettet werden. Allein in diesem Jahr wurden zwölf Mädchen und sechs Jungen in einer solchen Klappe gefunden. Der vorerst letzte „Zuwachs“ war am Donnerstag ein Junge, der in der Babyklappe im sechsten Prager Stadtbezirk abgelegt wurde. Er erhielt den Namen Filip. Das geht aus der Statistik des Vereins Babybox pro odložené děti – Statim hervor, der die Babyklappen in Tschechien installiert. Hierzulande gibt es mittlerweile 76 davon, und die älteren Typen werden bereits durch modernere ersetzt.

Die erste Klappe wurde 2005 an der Geburtsklinik im Prager Stadtteil Hloubětín eingerichtet. Das erste Baby in einer Klappe wurde im Februar 2006 gefunden. Es war ein Mädchen, das den Namen Soňa erhielt.