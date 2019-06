Aung San Suu Kyi setzt Prag-Besuch fort

Die ehemalige birmanische Dissidentin und jetzige De-facto-Regierungschefin Myamars, Aung San Suu Kyi, setzt am Dienstag ihren Prag-Besuch fort. Am Vormittag wurde sie von Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) zu einem Arbeitsfrühstück empfangen. Danach nehmen beide an einem Tschechisch-birmanischen Wirtschaftsforum teil, bei dem auch Regierungschef Babiš und Wirtschaftsminister Karel Havlíček (parteilos, für Ano) auftreten werden.

Am Nachmittag wird die Politikerin von Präsident Miloš Zeman zu einem Höflichkeitsbesuch erwartet.