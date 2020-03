Aufnahme in Grundschule ohne Kinder

Die schulpflichtigen Kinder werden in diesem Jahr ohne übliche Prüfungen in Grundschulen aufgenommen. Das Bildungsministerium hat wegen der sich ausbreitenden Coronavirus-Epidemie am Mittwoch beschlossen, dass die Kinder beim Aufnahmeverfahren zur Grundschule nicht anwesend sein dürfen, wie eine Sprecherin des Ressorts mitteilte. Traditionell nahmen die Kinder an einem Aufnahmegespräch direkt in der Schule teil.

Die Schulen wurden zudem aufgefordert, den Eltern zu ermöglichen, ihre Kinder elektronisch zur Schulpflicht anzumelden. In diesem Jahr sollen insgesamt 137.800 künftige Erstklassler eingeschult werden. Das Aufnahmeverfahren findet vom 1. Bis 30. April statt.