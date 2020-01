Auf dem Prager Flughafen werden Kontrollen wegen Coronavirus vorläufig nicht verschärft

Wegen Coronavirus werden Kontrollen auf dem Prager Václav-Havel-Flughafen vorläufig nicht verschärft. Gesundheitsminister Adam Vojtěch (parteilos) erklärte am Sonntag, ein flächendeckendes Screening habe wegen der Inkubationszeit von 14 Tagen keinen Sinn. Es ist jedoch dem Minister zufolge notwendig, Passagiere, die nach Prag kommen, besser zu informieren, damit sie wissen, was sie machen sollen, wenn sie Symptome der Erkrankung aufweisen. Auf dem Flughafen werden Schilder mit Informationen in mehreren Sprachen installiert. Direkt auf dem Flughafen haben Ärzte ständig Dienst.

Am Sonntag haben zwei Reisende, die aus Doha gekommen sind, Symptome der Erkrankung aufgewiesen. Sie wurden gleich zum Arzt auf dem Flughafen geschickt und in die spezialisierte Prager Klinik Bulovka eingeliefert. Der Coronavirus wurde bei ihnen jedoch nicht bestätigt.

Wegen Coronavirus trifft am Montag der Sicherheitsrat des Staates zusammen.