Audit: Bau des EU-Straßennetzes stockt, Tschechien gibt wenig EU-Mittel aus

Die Fertigstellung eines gut verzweigten Straßennetzes in Europa verzögert sich. Es sei nicht auszuschließen, dass bis zum Jahr 2030 einige grenzüberschreitende Streckenabschnitte noch immer nicht fertig seien, konstatiert der Europäische Rechnungshof in einem Bericht, bei dem die Lage in vier EU-Ländern einschließlich Tschechien untersucht wurde. Nach den Angaben der Wirtschaftsprüfer gibt die Tschechische Republik den geringsten Anteil der EU-Mittel für Abschnitte aus, die zum transeuropäischen Straßennetz gehören. Im Gegensatz dazu hat nur Tschechien den Betrag erhöht, der in die Straßeninstandhaltung investiert wird.

Die Auditoren des Rechnungshofes überprüften den Stand der Verkehrsbauarbeiten in Tschechien, Bulgarien, Polen und Spanien. Auf der Grundlage ihrer im vergangenen Jahr durchgeführten Kontrollen konstatieren sie, dass sich die Reisezeit auf den von ihnen im transeuropäischen Straßennetz vermessenen Strecken zwischen 2012 und 2019 verkürzt habe. Einzig Spanien hat alle Straßen, die zu diesem Netz gehören, schon fertiggestellt. Tschechien hatte bis zum letzten Jahr 78 Prozent fertiggebaut, Polen drei Viertel und Bulgarien nicht ganz die Hälfte. Den letzten zugänglichen Daten aus der gesamten Europäischen Union zufolge, waren im Jahr 2016 zirka 77 Prozent aller Verbindungen des transeuropäischen Straßennetzes erschlossen.