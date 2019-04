Astronaut Feustel auf Tournee in Tschechien

Der US-amerikanische Astronaut Andrew Feustel hat am Freitag Prag besucht. Er nahm auf einer Pressekonferenz im Sitz der Tschechischen Akademie der Wissenschaften teil. Feustel brachte nach Prag einige Gegenstände, die er zuvor mit ins Weltall genommen hatte. Dazu gehörten eine Figur des kleinen Maulwurfs, eine Zeichnung vom jüdischen Jungen Petr Ginz aus Theresienstadt und den Gedichtband Kosmische Lieder von Jan Neruda. Mit dem Astronauten ist auch seine Frau Indira nach Prag gekommen, die tschechische Vorfahren hat.

Feustel unternimmt eine Vortragstournee durch Tschechien. Am Montag wird er dem Leiter der Gedenkstätte Theresienstadt die Zeichnung von Petr Ginz übergeben, die er mit ins Weltall genommen hat. Die Zeichnung erhielt er von der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Feustel wird Vorträge in Prag, Olomouc / Olmütz, Ostrava / Ostrau und Brno / Brünn halten.