Asienreise: Orchidee nach Premier Babiš benannt

Bei seinem Besuch in Singapur ist Tschechiens Premier Andrej Babiš eine ganz besondere Ehre zuteil geworden. Im renommierten National Orchid Garden in Singapur wurde beim Besuch des Regierungschefs am Montag eine Orchideenart nach ihm benannt – die Züchtung mit den weißen bis violetten Blüten heißt nun Dendronium Andrej Babiš. In dem botanischen Garten erhielten bereits die tschechischen Präsidenten Václav Havel und Václav Klaus „ihre“ Orchidee.

Der südostasiatische Stadtstaat war die erste Station von Babišs einwöchiger Asienreise. Auf dem Programm stehen unter anderem Besuche in Thailand oder Indien.