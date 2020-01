Armee stellt 1000 Soldaten der Nato-Truppe mit sehr hoher Einsatzbereitschaft zur Verfügung

Die tschechische Armee hat 1000 Soldaten der Nato-Truppe mit sehr hoher Einsatzbereitschaft (VJTF) zugeteilt. Sie müssen in der Lage sein, im Fall einer Krise binnen fünf Tage zu reagieren. In Bereitschaft werden sie das ganze Jahr lang sein. Gemeinsam mit den Soldaten aus Großbritannien, Polen und Spanien bilden sie eine rund 5000 Mann starke Brigade. Dies teilte die Armee am Donnerstag mit.

Auf die Angliederung dem schnell verlegbaren Nato-Eingreifverband bereiteten sich die Soldaten intensiv sei 2018 vor.