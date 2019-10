Armee plant massive Investitionen

Die tschechische Armee plant in den kommenden zehn Jahren eine massive Aufrüstung und Modernisierung. Dies geht aus einem Strategiepapier des Generalstabs hervor, das am Sonntag veröffentlicht wurde. Demnach beabsichtigt die Armee den Kauf von beispielsweise neuen Panzerfahrzeugen, Granatwerfern, Drohnen oder Luftabwehrraketen. Bereits jetzt ist eine Ausschreibung für neue Hubschrauber in trockenen Tüchern.

Außerdem will der Generalstab weitere Rekruten anwerben. Bis 2030 sei das Ziel, 30.000 Berufssoldaten unter Vertrag zu haben, heißt es in dem Papier. Derzeit dienen bei der Armee 21.500 Soldatinnen und Soldaten.