Armee gründet neue Einheiten der aktiven Reserve

Die tschechische Armee will in diesem Jahr neue Frewillige für 13 Einheiten ihrer aktiven Reserve aufnehmen. Es sollen unter anderem neue Einheiten bei Fliegerstützpunkten, bei der Militärpolizei und am Kommando der Cyberstreitkräfte entstehen, wie ein Berater des Generalstabschefs, Ludvík Cimburek, der Presseagentur ČTK am Sonntag mitteilte.

Insgesamt rechnet die Armee künftig mit 60 Einheiten der aktiven Reserve. Anfang Februrar hatte die tschechische Armee insgesamt 3266 freiwillige Reservesoldaten und -soldatinnen. Nach dem Konzept der Streitkräfte soll ihre Zahl bis 2030 auf 10.000 steigen. Das Interesse am Dienst sei groß, sagte Cimburek gegenüber ČTK.