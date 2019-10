In 80 Städten und Gemeinden Tschechiens beginnt an diesem Tag das Architekturfestival mit dem Namen „Der Tag der Architektur“. Unter dem Motto „Freie Architektur“ stellen Bauten, die nach 1989 entstanden sind, das Hauptthema der diesjährigen Auflage dar. Ein weiterer Schwerpunkt ist der 100. Gründungstag der Bauhausschule in Weimar.

Das Festival dauert bis 7. Oktober. Das Programm ist unter www .denarchitektury.cz zu finden.