Architektin Jiřičná erhält in London Preis für Lebenswerk

Die tschechische Architektin Eva Jiřičná wurde am Montag in London mit einem Preis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Der Preis wurde ihr auf dem Londoner Designfestival verliehen.

Jiříčná lebt seit 1968 in der britischen Hauptstadt. Die Architektin ist für ihre Konstruktionen aus Glas und Stahl international angesehen. Zu ihren bekanntesten Projekten gehören unter anderem das Interieur der Lloyds-Versicherung und die Boutique der Modemarke Joseph in London aus dem Jahr 1988. Der Bildungskomplex der Tomáš-Baťa-Universität in Zlín, den sie in Zusammenarbeit mit ihrem Team aus Prag entworfen hat, wurde 2017 zum Bau des Jahres in Tschechien gekürt.