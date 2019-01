Archäologen finden Skelett des Beichtvaters von König Přemysl Ottokar II.

Tschechische Archäologen haben im südböhmischen České Budějovice / Budweis eine große Entdeckung gemacht. Bei Forschungen im Kloster auf dem Piaristenplatz haben sie einen Holzschrein gefunden, in dem die sterblichen Überreste von Jindřich Librarius aufbewahrt wurden. Jindřich war der erste Prior des Dominikanerklosters in Budweis nach seiner Gründung, er starb 1281. Den Legenden zufolge war er Beichtvater des Königs Přemysl Ottokar II. Über den Fund informierten die Archäologen am Mittwoch.

Přemysl Ottokar II. hat 1265 die Stadt Budweis gegründet. Sobald die archäologischen Forschungen beendet werden, werden die sterblichen Überreste von Jindřich Librarius in der Mariä-Opferung-Kirche beigesetzt, teilten die Archäologen mit.