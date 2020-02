Archäologen finden großmährische Gräber in Staré Město

Archäologen haben in Staré Město bei Uherské Hradiště weitere sieben großmährische Gräber gefunden. Sie enthalten Skelette von Kindern und jungen Frauen. Dies teilte eine Sprecherin des Mährischen Landesmuseums in Brno / Brünn am Dienstag mit. Die Experten machten auf eine große Menge gefundenen Schmuck aufmerksam.

Die Archäologen fanden unter anderem vergoldete und silberne Ohrringe. In einem der Gräber wurden insgesamt neun Ohrringe gefunden. Dies bedeute, dass das dort bestattete Mädchen zur Familie eines bedeutenden großmährischen Adeligen gehört habe, teilte der Leiter des Zentrums für slawische Archäologie des Mährischen Landesmuseums, Luděk Galuška, mit. Der Adelige habe in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts auf dem Gebiet der heutigen Staré Město, des damaligen Veligrad, gelebt, sagte der Experte. Vergleichbar ausgestattete Gräber wurden seinen Worten zufolge auf dem Gebiet von Staré Město zuletzt in den 1950er Jahren gefunden.