Archäologen finden bei Havlíčkův Brod Waldfragmente aus dem Mittelalter

Die Archäologen haben bei der Gemeinde Koječín nahe Havlíčkův Brod Fragmente eines Tannenwaldes aus dem Mittelalter gefunden, der Mitte des 13. Jahrhunderts wegen Silberförderung gerodet wurde. Einen Fund dieser Art gelang es den Experten bisher nur an einigen Orten zu beschreiben. Dies teilte Petr Hrubý vom Institut für Archäologie der Masaryk-Universität in Brno / Brünn am Freitag mit.

Hrubý zufolge sind die Spuren der mittelalterlichen Bergbautätigkeit an dem Ort gut zu erkennen. Sie stammen aus der Zeit von König Přemysl Otakar II. Die Archäologen fanden am Ort zudem Keramik, Fragmente von Lederschuhen und Textilien.