Archäologen finden Axt aus Großmährischem Reich in Ostböhmen

Archäologen aus der Elbestadt Hradec Králové / Königgrätz haben am Freitag einen Fund gemeldet, der ihren Äußerungen nach in Tschechien seinesgleichen sucht. Im Mai dieses Jahres hat ihnen ein Mitarbeiter des Ostböhmischen Museums in Hradec Králové eine eiserne Axt aus dem frühen Mittelalter übergeben. Die Axt ist mit silbernen Ornamenten verziert, das markanteste Motiv der Verzierungen sind Vögel. Das Werkzeug wurde an der Grenze der Einzugsgebiete von Hradec Králové und Jičín gefunden, sagte der Archäologe Ondřej Herčík der Nachrichtenagentur ČTK.

Den genauen Platz haben die Archäologen aus Angst vor Plünderungen nicht mitgeteilt. Sie gehen vielmehr davon aus, in der Umgebung des Ortes noch weitere historische Funde zu machen. Die bereits entdeckte Axt ist drei Zentimeter breit und zwölf Zentimeter lang.