Arbeitsministerium: Arbeitslosenrate erreicht weiterhin drei Prozent

Die Arbeitslosenrate betrug im März genauso wie im Februar drei Prozent. Die Zahl freier Arbeitsplätze ist jedoch gesunken. Das sagte Arbeitsministerin Jana Maláčová (Sozialdemokraten) am Sonntag in einer vom öffentlich-rechtlichen Tschechischen Fernsehen ausgestrahlten Debatte. Erst die Entwicklung im April wird ihren Worten zufolge zeigen, wie die Firmen und der ganze Arbeitsmarkt auf die Coronavirus-Pandemie und die Regierungsmaßnahmen reagieren werden.

Der Ökonom vom Wirtschaftsinstitut CERGE-EI, Filip Matějka, der Mitglied des zentralen Krisenstabs ist, machte darauf aufmerksam, dass im April die Arbeitslosigkeit in Tschechien sowie im ganzen Westen vermutlich am meisten in der Geschichte steigen wird. In der Gegenwart soll laut Matějka eine dringende Hilfe primär sein.