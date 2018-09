Arbeitsministerin: Regierung will mit Kommunisten Unterstützung für Staatshaushaltsentwurf aushandeln

Die Regierungskoalition wir versuchen erstens mit den Kommunisten über deren Unterstützung für den Staatshaushaltsentwurf zu verhandeln. Das sagte die Arbeits- und Sozialministerin Jana Maláčová (Sozialdemokraten) am Sonntag gegenüber dem privaten TV-Sender Prima. Die konservative Oppositionspartei Top 09 möchte im Abgeordnetenhaus durchsetzen, dass das Regierungskabinett den Staatshaushaltsentwurf für 2019 überarbeitet. Er soll der Top 09 zufolge ausgeglichen und mit höheren Investitionen sein. Die Sozialdemokraten werden dies nicht unterstützen.

Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) sagte am Mittwoch erneut, dass die Kommunisten sein Kabinett nur einmalig unterstützt haben. Er wolle darum über den Haushaltsentwurf mit allen Parlamentsparteien verhandeln, so der Premier. Die Piraten und die Top 09 lehnten den Staatshaushaltsentwurf am Sonntag ab.