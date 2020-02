Arbeitsministerin: Ex-Wirtschaftsminister Havlíček könnte Chef des Arbeitsamtes werden

Laut der tschechischen Ministerin für Arbeit und Soziales Jana Maláčová könnte der ehemalige Wirtschaftsminister Jiří Havlíček neuer Chef des zentralen Arbeitsamtes werden. Havlíček sei ein guter Manager und kenne sich mit der Wirtschaft aus, so die Sozialdemokratin in einer Talkshow im Tschechischen Fernsehen am Sonntag über ihren Parteikollegen. Die Auswahl laufe jedoch noch und sie wolle sich derzeit nicht festlegen, so Maláčová.

Eine Entscheidung soll demnach kommende Woche fallen. Premier Andrej Babiš (Partei Ano) bezeichnete einen möglichen Arbeitsamtschef Havlíček als schlechten Scherz und als ein Insidergeschäft der Sozialdemokraten.