Arbeitsministerin: Alle infizierten Senioren sollen in Krankenhäuser eingeliefert werden

Wenn sich die Information bestätigt, dass zwei Menschen aus dem Seniorenheim, die leichte Symptome der Covid-19-Erkrankung hatten, im Krankenhaus in Havlíčkův Brod starben, wird es vermutlich notwendig sein, alle infizierte Senioren in Krankenhäuser einzuliefern. Das sagte Arbeitsministerin Jana Maláčová (Sozialdemokraten) am Sonntag im Tschechischen Fernsehen. Jedenfalls sollten die Senioren vorrangig auf das Coronavirus getestet werden, so die Ministerin. Premier Andrej Babiš (Partei Ano) lehnte den Vorschlag der Arbeitsministerin ab. Seinen Worten zufolge soll hauptsächlich das Personal in den Seniorenheimen getestet werden.

Organisationen, die sich auf Hilfe den Senioren konzentrieren, sowie Experten von den Universitäten forderten am vergangenen Montag die Regierung auf, ein flächendeckendes Testen der Senioren und des Pflegepersonal in den Seniorenheimen durchzuführen.