Nach einem leichten Anstieg in den Vormonaten sind die Arbeitslosenzahlen in Tschechien nun erneut gesunken. Im Februar lag die Quote bei 3,2 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkt niedriger als im Januar. Dies teilte das Statistikamt am Freitag mit.

Etwas mehr 241.000 Menschen waren im Februar ohne Job. Dahingegen gab es jedoch über 333.000 freie Stellen.