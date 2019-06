Die Arbeitslosenzahlen lagen im Mai so niedrig wie zuletzt im Jahr 1997. Insgesamt 200.675 Menschen waren in Tschechien ohne Beschäftigung, dies bedeutete eine Arbeitslosenquote von 2,6 Prozent. Im April hatte die Quote bei 2,7 Prozent gelegen.

Die Zahl freier Arbeitsstellen stieg auf 346.552. Die Daten hat das zentrale Arbeitsamt am Montag veröffentlicht.