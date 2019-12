Arbeitslosenquote betrug im November 2,6 Prozent

Die Arbeitslosenquote erreichte im November genauso wie im Oktober 2,6 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen stieg seit Oktober um 771 auf 197.289 Personen. Die Arbeitgeber boten fast 339.000 freie Arbeitsplätze an, also um rund 1000 Arbeitsstellen mehr als im Oktober. Die Zahlen veröffentlichte am Montag das Arbeitsamt der Tschechischen Republik.

Die Generaldirektorin des Arbeitsamtes Kateřina Sadílková erklärte, in den nächsten Monate werde Arbeitslosenrate stagnieren, beziehungsweise mäßig steigen. Im November 2018 erreichte die Arbeitslosenquote 2,8 Prozent.