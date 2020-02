Die Arbeiten an der Modernisierung der Autobahn D1 werden ab Samstag nach einer Winterpause fortgesetzt. Im Jahr 2020 wird man an sieben Abschnitte in einer Gesamtlänge von 71 Kilometern Reparaturarbeiten durchführen.

Die D1 ist die am stärksten verkehrsbelastete Autobahn Tschechiens. Sie wird seit sieben Jahren an mehreren Stellen modernisiert und teils verbreitert. Mit dem Bauschluss wird 2021 gerechnet.