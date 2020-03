Apotheken bauen Plexiglasscheiben zum Schutz ihrer Mitarbeiter ein

Die Apotheken in Tschechien haben damit begonnen, Plexiglasscheiben in ihren Verkaufsräumen zu installieren. Damit sollen das Personal und die Kunden voneinander abgeschirmt werden. Der Grund für diese Maßnahme ist der Mangel an Atemschutzmasken, mit denen sich die Apotheker und Apothekerinnen vor dem neuartigen Coronavirus schützen könnten. Die Beschäftigten in einer Apotheke gehören neben den Kassiererinnen eines Supermarkts oder den Fahrern von öffentlichen Verkehrsmitteln zu den Berufsgruppen mit dem größten Ansteckungspotenzial. Der Grund liegt auf der Hand: Sie kommen täglich mit vielen Menschen in Kontakt, wenn sie sich nicht abschotten.

Die Apothekenkette Dr. Max hat den ersten Prototyp einer Plexiglasscheibe für ein Verkaufspult am Freitag getestet. Am Wochenende sei die Serienproduktion dieser Scheiben angelaufen, und ab heute beginne ihre Installierung in einem Umfang von mehreren Dutzend Stück täglich, sagte ein Sprecher der Kette am Dienstag. Innerhalb von zwei Wochen wolle man nahezu 900 solcher Plexiglasscheiben in den Verkaufsstellen einbauen, hieß es dazu von Dr. Max.