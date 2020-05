Anzahl der Covid-19-Fälle in Tschechien auf über 8000 gestiegen

In Tschechien hat die Zahl der nachgewiesenen Covid-19-Fälle am Donnerstag die 8000er Marke überschritten. Vom Morgen bis zum späten Nachmittag kamen 23 neue Fälle hinzu, so dass seit den ersten Tests am 1. März bislang 8002 Personen registriert wurden, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Mittlerweile sind 4369 Patienten von der Erkrankung mit dem neuartigen Coronavirus genesen, also bereits mehr als die Hälfte aller Fälle. Demgegenüber sind 269 Menschen an der Erkrankung gestorben. Das sind die neusten Zahlen, die das Gesundheitsministerium am Donnerstag um 17.30 Uhr veröffentlicht hat.

Nach Abzug der vom Virus genesenen Personen und der Sterbefälle von der Gesamtzahl der Infizierten sind gegenwärtig noch 3364 Menschen an Covid-19 erkrankt. Ihre Zahl fällt stetig seit dem 11. April, als in Tschechien die Höchstzahl von aktuell 4848 erkrankten Personen verzeichnet wurde.