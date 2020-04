Antikörper-Tests: In Prag und Brünn bereits 5000 Menschen untersucht

Im Rahmen der großen Testreihe zur Feststellung der Immunität in der Bevölkerung sind an den ersten zwei Tagen allein in Prag und Brno / Brünn rund 5000 Menschen untersucht worden. In der Hauptstadt waren es am Donnerstag und Freitag schon über 3000 Bürger, geplant ist die Gesamtzahl von 5000 Probanden. Ein Defizit gibt es bisher bei den Kindern, hier sollen noch zirka 800 getestet werden. Demgegenüber ist die Gesamtzahl der zu testenden Erwachsenen über 40 Jahre und der Senioren nahezu erreicht, informierte am Samstag das Institut für Gesundheitsinformationen und Statistik (ÚZIS).

Auch in Brünn überstieg das Interesse an den freiwilligen Bluttests auf eigene Antikörper die vorherigen Erwartungen. In der Messestadt wurden bisher etwa 2000 Menschen untersucht. Weitere Testgebiete sind Litoměřice / Leitmeritz in Nordböhmen sowie die mährische Region um Olomouc / Olmütz einschließlich der Städte Litovel / Littau und Uničov / Mährisch Neustadt. Insgesamt sollen 27.000 Menschen getestet werden.

Die repräsentative Studie soll zeigen, wie hoch der Anteil der Menschen in der Bevölkerung ist, die bereits Antikörper gegen das neuartige Coronavirus gebildet haben. Daraus wolle man ableiten, wie sich die Erkrankung mit dem Erreger im Land ausbreiten könnte. Die Ergebnisse der Studie werden für Anfang Mai erwartet.