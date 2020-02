In Prag wurde am Montag das internationale Festival gegen Totalitarismus Mene Tekel eröffnet. Im Fokus des 14. Jahrgangs steht das Werk des britischen Schriftstellers George Orwell. An zahlreichen Orten in Prag können Interessierte Ausstellungen oder Filmvorführungen besuchen sowie an Debatten teilnehmen.

Das Festival Mene Tekel wird von der NGO Kunst ohne Grenzen, der Föderation politischer Häftlinge sowie dem Institut zum Studium totalitärer Regimes organisiert.