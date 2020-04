Anteil der Covid-19-Fälle bei täglichen Tests liegt bei rund ein Prozent

Die Zahl der mit dem Covid-19-Erreger in Tschechien infizierten Menschen ist bis Samstagmorgen auf 7273 Menschen gestiegen. Nahezu 2400 Personen sind von dieser Krankheit inzwischen genesen. Demgegenüber sind bisher 215 Patienten am Coronavirus verstorben.

Am Freitag sind 86 Neuansteckungen hinzugekommen. Das ist die zweitniedrigste Zahl der zurückliegenden Woche. Tags zuvor waren es nur 55 neue Fälle gewesen, das war der geringste Zuwachs seit Mitte März. Dementsprechend sank auch der Anteil der Neuinfizierungen bei den täglichen Testergebnissen. In den letzten Tagen lag er zwischen 0,7 (Donnerstag) und 1,22 Prozent (Freitag), zu Monatsbeginn waren es noch fast fünf Prozent gewesen. Bislang wurden in Tschechien über 210.000 Tests auf den Covid-19-Erreger gemacht.