Ansteckung wächst: Bisher acht Covid-19-Fälle in Tschechien nachgewiesen

Die Zahl der in Tschechien registrierten Fälle einer Ansteckung mit dem Coronavirus ist von fünf auf acht gestiegen. Wie weitere Tests ergaben, haben sich zwei Verwandte einer Frau aus Děčín / Tetschen, bei der die Krankheit schon früher entdeckt wurde, mit dem Covid-19-Erreger infiziert. Positiv war zudem der Test einer Frau aus dem sechsten Prager Stadtbezirk, die sich in einem privaten Labor untersuchen ließ. Über die neuen Fälle informierte das Gesundheitsministerium am Mittwochnachmittag in einem Pressebericht.

Die zwei neuen Fälle aus Děčín wurden in das Krankenhaus der nordböhmischen Kreisstadt Ústí nad Labem / Aussig eingewiesen. Bei der Patientin aus Prag 6 wurden zwei Tests durchgeführt. Die zweite Probe wurde im Prager Krankenhaus Na Bulovce entnommen. Die offizielle Bestätigung des Ergebnisses durch das Referenzlabor des Staatlichen Gesundheitsamtes wird für Mittwochabend erwartet.