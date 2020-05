Ansteckung mit Covid-19-Erreger in Tschechien stieg am Samstag um 49 Fälle

Die Labors in Tschechien haben am Samstag weitere 49 Covid-19-Fälle nachgewiesen. Der tägliche Zuwachs liegt damit schon seit Anfang Mai dauerhaft unter 100 Neuansteckungen. Die Labors führten indes am Samstag nur 4237 Tests durch, so dass der Anteil der Infizierten an der Gesamtzahl der Testpersonen bei 1,16 Prozent lag. In der Woche lag dieser Wert stabil unter einem Prozent.

Seit Beginn der Epidemie in Tschechien wurde das neue Coronavirus bei 8455 Personen registriert. Mittlerweile sind 5422 Patienten von der Erkrankung mit dem neuartigen Coronavirus genesen. Demgegenüber sind 297 Menschen an der Erkrankung gestorben. Das sind die Zahlen, die das Gesundheitsministerium am Sonntagvormittag veröffentlicht hat.